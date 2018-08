Nach zwei Titeln geht die Assassin's-Creed-Reihe wieder für mindestens ein Jahr in die Kreativpause. Dass Assassin's Creed: Odyssey direkt nach Origins erschien, hat einen bestimmten Grund.

Die gamescom 2018 bringt nicht nur freudige Nachrichten. Wie man es nimmt, könnte es sich aber vielleicht doch als durchaus positiv erweisen, dass nach Assassin's Creed: Odyssey kein neuer Teil für 2019 erscheinen wird. Das bestätigte der Ubisoft-CEO Yves Guillemot während der Messe. Ihm zufolge sei der diesjährige Release nur möglich gewesen, da Odyssey gleichzeitig mit Assassin's Creed: Origins entwickelt wurde. Dadurch erklären sich auch die Ählichkeiten beider Titel.

"Wir werden nächstes Jahr kein vollwertiges Assassin's veröffentlichen. Da unsere Teams voneinander getrennt gearbeitet haben, ergibt es sich, dass wir nun, zwei Jahre in Folge je ein Spiel haben." Auf die Frage ob mit "keinem vollwertigen" Assassin's Creed vielleicht ein Spin-off oder ähnliches gemeint sein könnte, schloss Guillemot dies ebenfalls aus. Stattdessen bestätigte er, dass Ubisoft Odyssey längerfristig mit neuen Inhalten versorgen will. Vor 2020 werden wir also nicht tiefer in die Geschichte der Assassinen eintauchen. Gerüchteweise soll ein dritter Teil in Rom oder Japan eine mit Origins gestartete Trilogie abschließen.

Assassin's Creed: Odyssey erscheint am 5. Oktober für PlayStation 4, Xbox One und PC. Schauplatz ist das antike Griechenland, noch vor den Ereignissen des Vorgängers. Ihr könnt wahlweise als weiblicher oder männlicher Charakter spielen.

Assassin's Creed: Odyssey - gamescom 2018 Kassandra Cinematic Trailer (engl.) Ubisoft hat einen weiteren Cinematic-Trailer zu Assassin's Creed: Odyssey veröffentlicht, der sich auf Kassandra konzentriert.

