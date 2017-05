Nach den Leaks der letzten Tage, ist nun ein möglicher Screenshot aus Assassin's Creed: Empire beziehungsweise Origins aufgetaucht. Quellen sollen die Echtheit bestätigt haben.

In den vergangenen Tagen sind vermehrt angebliche Informationen zum noch unangekündigten nächsten Assassin's-Creed-Teil aufgetaucht. Eine Bestätigung der Gerüchte, die auch den Titel Assassin's Creed: Origins statt Empire beinhalten, steht noch aus. Nun gab es einen möglichen weiteren Leak in Form eines Screenshots, der aus dem Action-Adventure stammen soll.

Auf dem Bild, das unter anderem auf Reddit und im NeoGAF-Forum gepostet wurde, ist ein Krieger mit Bogen und Schild auf einem kleinen Schiff zu sehen. Das entspricht einigen Gerüchten zu zentralen Spielelementen von Assassin's Creed: Origins, über die WWG mit Bezug auf nicht näher genannte Quellen berichtete. Dort war von der Rückkehr der Schiffahrt in die Assassin's-Creed-Reihe die Rede. Zuletzt konnten Spieler in Assassin's Creed IV: Black Flag zur See fahren.

Auch der vermeintliche Hauptcharakter auf dem Screenshot erinnert an die Gerüchte der letzten Tage. Diese beschrieben einen Assassinen mit Schild, Bogen und einem Falken. Zumindest die Ausrüstung ist auf dem geleakten Screenshot nun zu sehen (zur News: Origins statt Empire + baldige Ankündigung?). Der Schild könnte bei Echtheit der Leaks auf eine Änderung im Kampfsytem hinweisen. Bisher verzichteten die Vorgänger trotz aktiven Blockens auf das Verwenden von Schilden.

Ebenfalls auf dem Screenshot ist die aktuell aktive Mission zu sehen. Diese besagt, dass das Krokodil ausgeschaltet werden soll. Hierbei könnte es sich um den Namen eines Ziels in Assassin's Creed: Origins handeln. Interessant ist auch der darunter zu lesende Text: "Follow Shadya to Khenut's Villa". Bei Shadya könnte es sich um die in den Leaks ebenfalls erwähnte weibliche, zweite Hauptfigur handeln. Khenut hingegen war eine real existierende ägyptische Königin und die Frau des altägyptischen Königs Unas. Sie lebten in der fünften Dynastie um 2308 vor Christus in Ägypten.

Ubisoft hat sich bisher nicht zu den Gerüchten oder dem geleakten Screenshot geäußert. Eurogamer zufolge haben jedoch drei Quellen unabhängig voneinander die Echtheit des Bildes bestätigt. Dennoch sollten alle Leaks bis zu einer offiziellen Ankündigung mit Vorsicht genossen werden. Eine Enthüllung von Assassin's Creed: Origins könnte auf der E3 2017 im Juni erfolgen.