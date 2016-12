Vor kurzem berichteten wir, dass man sich bei Ubisoft mehr als einen "Assassin's-Creed"-Film wünschen würde. Jetzt wurde bestätigt, dass es sogar Pläne für zwei weitere Teile gibt.

Assassin's Creed gehört seit Jahren zu den erfolgreichsten Spielereihen überhaupt. Kein Wunder also, dass man sich im Hause Ubisoft von der am 27. Dezember anlaufenden Verfilmung ebenfalls wünscht, dass sie - wie die umstrittene "Resident-Evil"-Kinoreihe von Paul W.S. Anderson - mehrere Fortsetzungen nach sich zieht.



Rätseln durften wir bislang, ob jeder dieser Filme eine in sich geschlossene Einzelgeschichte sein würde, mit unterschiedlichen Hauptfiguren. Wie Hauptdarsteller Michael Fassbender nun aber auf einer New Yorker Pressekonferenz erklärte, würde er bei zwei weiteren Teilen weiterhin dabei sein. Das muss übrigens kein Spoiler sein, da seine Figur ja theoretisch per Animus wiederbelebt werden könnte. In der Pressekonferenz wurde betont, dass es Ideen für eine übergreifende Handlung gäbe, die dann mit Teil drei enden würde.



Dieser erste Film führt Fassbenders Hauptfigur Callum Lynch ein, der seinen Vorfahren Aguilar de Nerha mithilfe der Animus-Technologie in der Zeit der spanischen Inquisation nacherlebt.