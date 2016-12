Sollte der kommende "Assassin's-Creed" Spielfilm Erfolg haben, könnte es sich in einem zweiten Teil um das Amerika der 50er Jahre drehen.

Nach vielen anderen Spiele-Franchises verschlägt es in Kürze auch "Assassin's Creed" auf die große Leinwand. Am 14. Dezember feiert der mit Michael Fassbender (spielte den jungen Magneto in den "X-Men"-Filmen) prominent besetzte Kinofilm endlich seine US-Premiere, bevor er am 27. Dezember auch regulär in den deutschen Lichtspielhäusern startet.

Hinsichtlich des Reihenerfolgs der Spiele hoffen die Filmemacher natürlich darauf, auch im Kino mehrere Geschichten erzählen zu können. Der Regisseur des Films, Justin Kurzel, hat sich nun zu frühen Ideen für einen zweiten Teil geäußert, und eine relativ unerwartetes Szenario vorgeschlagen.



Anstatt sich an den Spielen zu orientieren, stellt Kurzel sich einen Abstecher ins Amerika der 50er Jahre vor. Wie er sagt, könnte die Zeit des Kalten Krieges eine interessante Epoche für eine Assassin's-Creed-Geschichte sein. Amüsant ist daran vor allem, dass Fassbender bereits als Magneto in "X-Men: Erste Entscheidung" zentral am Konflikt des Kalten Krieges beteiligt war. Im kommenden ersten "Assassin's Creed"-Film reist seine Figur via Animus ins Zeitalter der spanischen Inquisition.



Ob es zu einer Fortsetzung kommen wird, muss sich allerdings erst zeigen. Mit "Rogue One: A Star Wars Story" und dem Jennifer-Lawrence- / Chris-Pratt-Science-Fiction-Film "Passengers" startet erhebliche Konkurrenz.