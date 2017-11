PUBG-Macher kündigen MMORPG an

Mit PlayerUnknown's Battlegrounds aka PUBG hat Entwickler Bluehole derzeit ja vielleicht DEN Blockbuster neben Call of Duty: WWII schlechthin am Start. Heute kündigte das Studio nun mit Ascent: Infinite Realm das nächste Projekt offiziell an.

Zusammen mit Publisher Kakao Games meldet sich heute das hinter PUBG steckende Entwicklerstudio Bluehole zu Wort, um das MMORPG Ascent: Infinite Realm anzukündigen. Der Titel entsteht derzeit bei den PUBG-Machern für den PC; weitere Plattformen wurden zunächst nicht bestätigt.

Das A:IR abgekürzte Spiel wurde im Rahmen des G-Star Media Showcase in Busa, Südkorea angekündigt. Es handelt sich um ein Online-Rollenspiel mit offener Spielwelt, das auf ein Steampunk-Setting mit High-Fantasy-Magie setze und sowohl Realm-vs-Realm-Luftkämpfe (RvR) als auch weitere Inhalte bietet.

Laut Publisher Kakao Games ist mit einer ersten Beta-Testphase im ersten Halbjahr 2018 zu rechnen. Der Titel soll dabei zunächst in den Sprachvarianten Englisch, Deutsch und Französisch lokalisiert und veröffentlicht werden.

Die offiziellen Features im Überblick:

Wunderschön designte High-Fantasy-Steampunk-Welt, die zum Erkunden einlädt

Kombination klassischer MMORPG-Elemente, bei der Spieler Boden und Luft erkunden

Fünf voll anpassbare Klassen

Realm-vs-Realm-Modus, in dem der Himmel über der Welt von A:IR in gewaltigen Luftschlachten erobert werden kann.