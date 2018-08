Mit Artifact kehrt Valve bekanntermaßen in den Software-Bereich zurück, aus dem man sich zuletzt jahrelang verabschiedet hatte. Bevor das Sammelkartenspiel veröffentlicht wird, soll dieses aber noch einmal auf Herz und Nieren getestet werden.

Anlässlich des großen Turniers Dota 2 The International hat Valve nun angekündigt, dass es zum Dota-Sammelkartenspiel Artifact auch eine Beta-Testphase geben wird. Diese soll logischerweise vor dem eigentlichen Release stattfinden und wurde grob für Oktober dieses Jahres anberaumt.

Der letzte Spiel-Release von Valve war Dota 2 - und der liegt mittlerweile schon fünf Jahre zurück. Mit dem Dota-basierten Sammelkartenspiel gibt man nun im November sein Comeback und will dabei nichts dem Zufall überlassen. Unter anderem sollen Teilnehmer an der PAX West sowie am The Invitational eine Kopie des Spiels samt Beta-Zugang im Oktober erhalten; ob es sich im Übrigen auch (irgendwann) um eine offene Beta handelt oder inwieweit ihr sonst Zugang zur Testphase erlangen könnt, ist noch nicht bekannt.

Die PC-Fassung von Artifact erscheint am 28. November 2018, eine iOS- und Android-Umsetzung soll 2019 folgen.