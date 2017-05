Im Rahmen eines globalen Test-Events werdet ihr die Möglichkeit haben, viele Inhalte von ARMS ausprobieren zu können.

In dieser Woche ist es soweit und der erste Global Testpunch zu ARMS startet. Am 27. und 28. Mai werdet ihr zum ersten Mal die Chance haben, verschiedene Inhalte des Titels zu testen. Doch was genau dürft ihr antesten? Das hat Nintendo nun bekannt gegeben.

Ihr werdet Zugriff auf die sieben vor der letzten Direct bekannten Charaktere haben. Das bedeutet, dass ihr keinen Zugriff auf Kid Cobra, Byte & Barq und Twintelle haben werdet. Außerdem ist es möglich, im lokalen Mehrspielermodus zocken und eure Kräfte online messen können. Weiterhin wird auch der Hoops zur Verfügung stehen.

ARMS erscheint am 16. Juni exklusiv für Nintendo Switch. Nach Release wird Nintendo das Beat-'em-up weiterhin mit kostenlosen Updates versorgen, die unter anderem zusätzliche Kämpfer, ARMS und Arenen beinhalten werden.