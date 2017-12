Nintendo hat kurz vor Weihnachten ein neues Update für das Switch-exklusive Prügelspiel ARMS veröffentlicht. In der neuen Version 5.0 erwartet euch auch ein frischer Charakter.

Das neueste Update zum Switch-Titel ARMS ist wieder etwas größer ausgefallen, was schon anhand der Versionsnummer 5.0 ersichtlich ist. Allen voran gesellt sich ein neuer Charakter zur Riege der Kämpfer.

Künftig gehört dem Roster demnach Dr. Coyle aka "The Rad Scientist" an. Bei diesem handelt es sich um den Director der ARMS Laboratories. Mit Dr. Coyle wächst das Line-up an Kämpfern nunmehr auf 15 an. Ihr Arsenal besteht aus drei neuen Armen: Lokjaw, Parabola und Brrchuk. Lokjaw spuckt beispielsweise mächtig Feuer, während Brrchuck ein Nunchuk mit Einfrier-Effekt ist, der auch kalten Wind entfaltet.

Neben Dr. Coyle ist auch eine neue Stage an Bord, die ebenfalls im neuen Trailer zu sehen ist, den ihr euch im Anschluss an die Meldung ansehen könnt. Weitere Änderungen könnt ihr dem offiziellen englischen Patch-Log entnehmen: