Update: Neue Modi und Features mit an Bord

Mit ARMS hat Nintendo ein neues Franchise auf die Nintendo Switch gebracht. Nun erhält der Titel im Rahmen eines Patches neue Features.

Seit einigen Tagen könnt ihr euch mit ARMS auf der Nintendo Switch mit euren Freunden duellieren. Dass das Spiel gut ankommt, zeigen zumindest die Verkaufszahlen von ARMS aus Japan. Nun hat Nintendo ein neues Update veröffentlicht, das den Titel noch weiter verbessert.

So werden nicht nur kleinere Fehler mit Kid Cobra und Byte & Barque, der Arena von Ribbon Girl und ein paar Rechtschreibfehler behoben, sondern mit dem Arena-Modus ein neuer Spielmodus hinzugefügt. Dort könnt ihr in einer Gruppe von vier Spielern gegeneinander antreten, wobei gleichzeitig zwei Spieler gegeneinander kämpfen, während die anderen Teilnehmer zuschauen. Weiterhin gibt es nun die Möglichkeit im lokalen LAN-Play gegen Spieler in der Nähe anzutreten.