Auf der gamescom in Köln hat Nintendo das nächste Gratis-Update zum Switch-Exklusivspiel ARMS angekündigt. In diesem bekommt ihr wieder einen neuen Kämpfer an die Hand.

Nintendo hat das nächste Gratis-Update zu ARMS angekündigt, dieses aber noch nicht mit einem Release-Termin versehen. Fest steht daher schon ein wichtiger Inhalt: Es wird wieder einen neuen Kämpfer für den Switch-Titel geben.

Künftig dürft ihr euch in ARMS auch mit der Straßenkämpferin Lola Pop in ARMS prügeln. Als weitgereiste Clownin, mit einer Persönlichkeit die so schillernd ist wie ihre Kleidung, verfügt Lola über eine erstaunliche Spezialeigenschaft: Sie kann ihren Körper wie einen Ballon aufblasen. Dadurch ist sie besonders stark im Nehmen. Dazu kommen drei neue ARMS und eine neue Szenerie.

Wer Lola Pop etwas genauer betrachten und gute Tipps für Kämpfe mit ihr oder gegen sie erhalten möchte, sollte morgen, am 23. August, ab 11.00 Uhr den YouTube-Kanal von Nintendo anklicken. Dort gibt es einen Livestream zum Thema. Zudem gibt es am Wochenende wieder einen kostenlosen ARMS Global Testpunch. Der Gong zur ersten Runde ertönt am Freitag um 17.00 Uhr, die letzte Runde endet am Sonntag um 22.00 Uhr. Wer teilnehmen möchte, muss dazu nur die entsprechende Gratis-Software aus dem Nintendo eShop laden, sie starten und dann zu Online-Multiplayer-Kämpfen in den Ring steigen.