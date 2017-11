Nach vielen Andeutung erfolgte heute die finale Enthüllung für den coolen neuen Kämpfer in Nintendos Prügler ARMS. Und er scheint über einen ganz besonderen Kniff zu verfügen.

Das große ARMS-Update 3.0, das die neue Kämpferin Lola Pop und ihre entsprechende Arena in das Kampfspiel eingefügt hat, liegt noch gar nicht so weit zurück, schon kommt der nächste Charakter ins Spiel. Schon lange wurde er angeteasert, jetzt wudre sein Aussehen mit samt Fähigkeiten, zugehörigen neuen Arms und der Arena vollständig enthüllt.

Misango ist der Name des neuen Kämpfers, der auf einem Azteken zu basieren scheint, der sich auf Gift-Angriffe spezialisiert hat. Seine Arms stellen zwei Skorpione dar, die nach der Landung zu einem Giftstich ausholen. Des Weiteren nutzt er eine ebenfalls giftige Form von Helix' Schleim-Arms. Zu guter Letzt führt Misango zwei Vogelschädel als Arms ein.

Der besondere Kniff an Misango: Er nutzt unterschiedliche, wechselbare Masken, die ihm offenbar diverse Fähigkeiten und Perks verleihen. Es scheint sich bei ihm also um einen ziemlich technikbasierten Kämper zu handeln. Die passende Dschungelarena wird in dem Update gleich mitgeliefert und bietet wieder guten Schutz für Kämpfer, die Arms mit gebogenem Flugverhalten nutzen. Version 4.0 des Spiels könnt ihr bereits am morgigen Freitag herunterladen. Habt ihr die entsprechenden Einstellungen auf eurer Switch vorgenommen, wird die Aktualisierung automatisch vorgenommen.