In der vergangenen Woche startete der Switch-Exklusivtitel ARMS in den Handel. In Japan klappte das ganz hervorragend, denn dort ist eine erste Verkaufsmarke bereits gefallen.

Die Verkaufszahlen von ARMS waren in Japan in der ersten Woche nach dem Release höher als beispielsweise die bisherigen Verkäufe von Tekken 7 insgesamt. Das Spiel war weltweit gut aufgenommen worden, insbesondere aber eben in Japan.

Wie Gematsu berichtet, verkaufte sich ARMS allein im Land der aufgehenden Sonne bereits 100.652 Mal und knappte damit die Marke von 100.000 Verkäufen. Auch die Verkaufszahlen der Switch profitierten und gingen von 27.291 in der Vorwoche nun auf 37.709 Exemplare rauf.

Um auf den eingangs erwähnten Vergleich mit der langjährigen Erfolgs-Franchise Tekken noch einmal zu bemühen: Tekken 7 brachte es in Japan in der Erstverkaufswoche auf 58.736 Verkäufe und liegt dort insgesamt erst bei 76.603 Exemplaren. Und auch einen weiteren Spieleklassiker mit Street Fighter V ließ man in Sachen Verkaufszahlen in der ersten Woche hinter sich; diese brachte es auf 46.836 Exemplare. Nintendo dürfte mit dem Debüt von ARMS also durchaus zufrieden sein.