Noch diese Woche gibt es einen ganzen Haufen neue Infos zu ARMS für Switch. Auch eine von dem Beat-'em-up losgelöste Überraschung ist eingeplant. Allerdings müssen Zuschauer in Deutschland wieder mit einer nächtlichen Ausstrahlung rechnen.

Im kommenden Monat, am 16. Juni erscheint nicht nur Nintendos nächster First-Party-Titel für Switch, sondern auch eine neue Marke aus dem Hause des japanischen Konsolenherstellers. Zeit, einen neuen Informationsschwung rauszurücken. Nintendo hat angekündigt, dass am 18. Mai um 0:00 Uhr, also in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, eine Direct-Ausgabe mit Schwerpunkt auf das Prügelspiel ARMS ausgestrahlt wird. Möglicherweise werden weitere Kämpfer, Modi und andere Spielelemente enthüllt. Bislang wurde auch nur wenig über die Möglichkeit gesprochen, Kämpfe ohne Motion-Control zu bestreiten.

Das ist nicht alles. Am Ende der Ausstrahlung, deren Dauer nicht bekannt ist, verspricht Nintendo einen neuen Trailer zu Splatoon 2, das nur einen Monat später (21. Juli) veröffentlicht wird. Noch vor der E3 wird es also allerhand neues Material zu Nintendos großem Sommer-Line-up für die Switch geben. Bleibt ihr wach, um die Präsentation nicht zu verpassen?