Über Ostern könnt ihr ARMS kostenlos auf der Nintendo Switch zocken. Im Moment findet nämlich ein Global Testpunch statt.

Wieder einmal lädt euch Nintendo zu einem Global Testpunch zu ARMS ein. Der aktuelle Testpunch hat heute bereits um 06:00 Uhr begonnen. Enden wird er am kommenden Dienstag. Ihr habt bis zum 03. April um 05:59 Uhr Zeit, ARMS komplett kostenlos zu testen. Bis dahin könnt ihr soviel spielen, wie ihr wollt. Um ARMS herunterzuladen, müsst ihr den Nintendo eShop besuchen.

In den nächsten Tagen könnt ihr euch also online gegen andere Spieler in Arena-Kämpfen beweisen. Als Kämpfer könnt ihr unter anderem Spring Man, Ribbon Girl und Ninjara wählen. Nintendo hat ARMS am 16. Juni 2017 exklusiv für die Nintendo Switch herausgebracht. Wir haben das Kampfsport-Spiel damals für euch begutachtet. Den Test zu ARMS könnt ihr bei uns nachlesen.