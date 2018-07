Nach Erfolgen auf dem PC sowie der PlayStation 4 kommt das Online-Actionspiel Armored Warfare nun auf eine weitere Plattform. Wir verraten euch hier alle wichtigen Infos!

Entwickler und Publisher My.com hat heute angekündigt, dass das Online-Actionspiel Armored Warfare im kommenden Monat August auch auf der Xbox One von Microsoft aufschlagen wird. Auch Spieler auf dieser Heimkonsole können sich dann kostenfrei in fesselnde Panzer-Gefechte stürzen.

In Armored Warfare übernehmt ihr in einer nicht allzu fernen Zukunft die Kontrolle über moderne Panzer und gepanzerte Kampffahrzeuge, um euch gegen korrupte Organisationen und Unternehmen in einem globalen Konflik zur Wehr zu setzen. Dabei verschlägt es euch sowohl in eisige Städte als auch auf sonnenverwöhnte Inseln.

Gespielt wird in verschiedenen Wetkampfmodi; zusammen mit Freunden könnt ihr beispielsweise auch PvE-Missionen bewältigen. In "Global Operations" werden kooperative und kompetitive Elemente auf großen Karten mit bis zu 30 Spielern gemischt.

Wer kostenlos auf der Xbox One einsteigen möchte benötigt eine Gold-Mitgliedschaft bei Xbox Live. Diverse Pre-Launch-Editionen warten mit Boni und sind nur begrenzte Zeit auch gegen Entgelt verfügbar. Die Xbox-Fassung bekommt außerdem auch zeitlich exklusive Inhalte wie einige europäische Fahrzeuge (u.a. Wilk XC8 Tier 10 Panzer Jäger), exklusive Karten und mehr. Mit deM LAV-150 90 Exterminator wartet außerdem auch ein Xbox-exklusives Premium-Fahrzeug.

Der Release von Armored Warfare auf der Xbox One soll am 02. August 2018 erfolgen.