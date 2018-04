Ab diesem Frühjahr werden neue Handlungsstränge und thematische Updates frischen Wind in Armored Warfare bringen. Fürs erste entführt euch der Panzer Shooter dafür nach Georgien, wo es einen eigens für diese Season konzipierten Widersacher aufzuhalten gilt.

My.com hat heute bekanntgegeben, dass Armored Warfare einen neuen Ansatz für die Veröffentlichung seiner Entwicklungsphasen einführt und mit den kommenden 'Seasons' ein neues Kapitel eröffnen. Diese verdichteten und storyorientierten Content-Erweiterungen werden jeweils mehrere Monate umfassen und die aktuellen Update-basierten Strukturen ersetzen.

Die Staffeln bestehen aus Kapiteln und sind durch eine spezielle Version des kooperativen Gameplay-Modus verbunden, der einen erzählerischen Abschluss bildet. Die kooperativen PvE-Karten für diesen Spielmodus wurden nach Orten und Konflikten in der realen Welt entworfen, um mehr Komplexität und Tiefe für die Panzerschlachten zu bieten. Eine Saison und ihre Kapitel bringen neue Fahrzeuge, neue PvP-Karten sowie thematische Lackierungen, Belohnungen und Avatare.



Die Geschichte folgt Magnus, einem ehemaligen Söldner einer militärischen Korporation der betrogen wurde und nun nach Rache in einem Konflikt zwischen den beteiligten Söldner-Unternehmen sinnt. Die erste Staffel, genannt "Black Sea Incursion", wird diesen Frühling auf PC starten. Auf PlayStation 4 beginnen die Seasons später im Jahresverlauf, werden aber mit einer speziellen Operation eröffnet, die den Spielern bereits im Mai eine Einführung in die Geschichte um Magnus bietet.