Das erfolgreiche Survival-Spiel ARK: Survival Evolved wurde anlässlich der Game Developers Conference 2018 nun für eine weitere Plattform angekündigt. Wir verraten euch, wer nun an der Reihe ist.

Erst unlängst überraschte Entwickler Studio Wildcard, dass man ARK: Survival Evolved im Frühjahr 2018 auch für mobile Plattformen auf iOS- und Android-Basis erscheinen soll. Schauten Switch-Nutzer damals weiterhin in die Röhre, gibt es nun Entwarnung: Der erfolgreiche Survival-Titel kommt nun auch für Nintendos Hybrid-Konsole.

Auf der Game Developers Conference 2018 in San Francisco hat der Entwickler auf einem von Epic Games veranstalteten Panel nun die Switch-Version von ARK: Survival Evolved offiziell angekündigt, hielt sich in Bezug auf diese Spielfassung aber ansonsten vorerst noch bedeckt. Die Portierung sei für Herbst 2018 eingeplant, ein konkreteres Release-Datum oder weitere Details nannte man aber zunächst nicht.

Bislang ist der Titel für PC, PS4 und Xbox One erhältlich; im Frühjahr gesellt sich wie gesagt die Mobile-Variante hinzu. Der Titel war außerdem eines der ersten Spiele, das gesonderte für die leistungsstärkere Xbox One X optimiert wurde. Auch in die Switch-Fassung wird Studio Wildcard nun viel Arbeit hinein stecken müssen, denn diese sei laut Co-Creative Director Jesse Rapczak auf der Nintendo-Konsole auch nötig.