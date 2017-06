Seit geraumer Zeit arbeitet Studio Wildcard am Survival-Titel ARK: Survival Evolved. Nun gibt es endlich Licht am Ende des Tunnels, denn zur E3 wurde ein Release-Termin für alle Plattformen bekanntgegeben.

Zusammen mit dem Distributionspartner Solutions 2 GO hat Studio Wildcard angekündigt, dass ARK: Survival Evolved weltweit ab dem 08. August 2017 in der finalen Fassung erhältlich sein wird. Der Release erfolgt auf den Plattformen PS4, Xbox One und PC gleichermaßen.

Neben einer Standard-Version gibt es auch eine limitierte Collector's Edition mit exklusiven Inhalten, die ab sofort vorbestellt werden kann. Zum Launch soll es zudem weitere Editionen geben. Der Titel bringt es bereits in der Early-Access-Version auf fast neun Millionen Spieler weltweit.

Das Basisspiel soll für Konsolen 69,99 Euro und für PC 59,99 Euro kosten. Die sogenannte Explorer's Edition kostet auf Konsolen 109,99 Euro und auf dem PC 99,99 Euro; diese umfasst zusätzlich den Season Pass, welcher euch den Zugang zu allen geplanten Erweiterungen in 2018 sichert.

Bleibt die angesprochene Limited Collector's Edition, die es ausschließlich für Konsolen zum Preis von 179,99 Euro gibt. Die Edition kommt in einer edlen Box in Holz-Optik, die noch folgende Inhalte zu bieten hat:

Ein handgefertigtes in Leder eingebundenes Notizbuch mit den Dossiers jeder Kreatur im Spiel

Der offizielle ARK Anhänger

Eine Stoffkarte der ARK Insel

Ein Poster der Studio Wildcard-Entwicklerteams

Der offizielle ARK: Survival Evolved Soundtrack

In Deutschland ist die streng limitierte Edition exklusiv über Amazon.de vorbestellbar.