Studio Wildcard äußert sich zu einem potenziellen Nachfolger seines Hits ARK: Survival Evolved. Die Aussage und der Zeitplan des Co-Creative-Directors Jesse Rapczak sorgen für eine Überraschung.

Das Survival-Spiel ARK: Survival Evolved ist kaum aus dem Early Access raus und offiziell veröffentlicht worden, da denkt der Entwickler offenbar bereits über eine Fortsetzung nach. Das zumindest geht aus den Aussagen des Co-Creative Directors des Entwicklers Studio Wildcard, Jesse Rapczak, hervor.

Demnach arbeite das Team derzeit mit Hochdruck am kommenden DLC Aberration, der noch in diesem Monat für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen soll. Sollte sich die Erweiterung den Erwartungen entsprechend gut verkaufen, will der Entwickler überlegen, wie es nach ARK weitergehen soll.

Nach Rapczaks Aussage benötige ein Spiel wie ARK innerhalb des nächsten Jahres oder in zwei Jahren einen Nachfolger. Man denke auf jeden Fall darüber nach, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist.

Allerdings erklärt Rapczak im Interview mit DualShockers auch, dass sich aktuell noch kein ARK 2 in Arbeit befinde. Es gebe daher auch noch keine konkreten Ideen. Außerdem ist nach Aberration ein weiterer DLC geplant, der irgendwann 2018 erscheinen soll.

Würdet ihr euch über einen Nachfolger zu ARK: Survival Evolved freuen? Was müsste dieser mitbringen, damit sich eine Fortsetzung für euch lohnt?