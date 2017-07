Bereits seit einiger Zeit steht der Release-Termin von ARK: Survival Evolved fest, der auf den 08. August fällt. Nun wurden weitere Infos zu PvP-Server, Ragnarok-DLC und den verschiedenen Spiel-Editionen publik.

Wildcard Studios wird das Spiel am 08. August für PS4, Xbox One und PC gleichermaßen veröffentlichen. Existierende PvP-Server und sämtliche Fortschritte der Spieler werden auch nach dem Release erhalten bleiben und in die Vollversion übernommen. Da es in den vergangenen Wochen und Monaten jedoch zu einem starken Anstieg an Hackerangriffen und Nutzung von Cheats kam, werden neue Server mit verbesserten Sicherheitsmaßnahmen und -funktionen zur Veröffentlichung von ARK: Survival Evolved bereitgestellt.

Mit "Ragnarok" wird eine dritte offizielle Modifikation für PS4 und Xbox One erscheinen. Dabei handelt es sich um ein neues Spielgebiet, das allen Spielern kostenlos zur Verfügung steht. Auf dem PC gibt es die Mod bereits, Spieler dort dürfen sich aber auf ein umfangreiches Update mit neuen Arealen und Verbesserungen freuen.