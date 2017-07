Seit langer Zeit befindet sich ARK: Survival Evolved auf dem PC im Early Access. Für die kommende Woche war nun endlich die Veröffentlichung der Vollversion geplant, doch das Release-Date wurde nun kurzerhand noch einmal verschoben.

Gefühlt seit Ewigkeiten befindet sich die Dinosaurier-Survival-Simulation ARK: Survival Evolved bereits im Early Access. In der kommenden Woche sollte am 08. August endlich Schluss damit sein und die Vollversion erscheinen. Nun dachten sich die Macher von Studio Wildcard aber offenbar, dass ein paar Wochen mehr Wartezeit im Early Access da auch nicht mehr ins Gewicht fallen.

Der Entwickler bestätigte nun, dass sich das Release-Datum leider Gottes noch einmal verschiebt. Als neuen Termin für die Veröffentlichung der Vollversion nannte man nun den 29. August, was also einer weiteren Verschiebung um drei Wochen entspricht - und das obwohl ARK: Survival Evolved bereits offiziell den Gold-Status erreicht hat und die Entwicklungsarbeiten formal eigentlich abgeschlossen sind.

In einem Statement heißt es nun jedoch, dass der Prozess insgesamt mehr Zeit in Anspruch genommen hat, als zunächst erwartet worden war. Daher sehe man sich zu dieser letzten Verschiebung des Release-Dates gezwungen. In letzter Konsequenz wird daher auch der für PC und Konsolen gleichermaßen angekündigte Ragnarok-DLC ebenfalls später erscheinen und nun zusammen mit der Vollversion ebenfalls am 29. August 2017 veröffentlicht.

"Diese erweiterte Zeitspanne erlaubt eine weitere Fortentwicklung der Karte und ihr könnt ein gigantisches Update erwarten, das größer sein wird, als wird ursprünglich dachten", so die Entwickler weiter. Die Spielwelt soll damit nochmal größer zum Release ausfallen, und zwar um satte 25 Prozent. Das Update bringt auch neue Biome, einen neuen Bossgegner und weitere Inhalte.

ARK: Survival Evolved befindet sich derzeit im Early Access und erscheint nun in der Vollversion am 29. August 2017 für PC, PS4 und Xbox One.