Die Unterwasser-Action-Franchise Aquanox wird bekanntermaßen mit Aquanox: Deep Descent fortgesetzt. Nun gibt es eine erste Beta-Testphase.

THQ Nordic hat heute den Startschuss für das erste geschlossene Multiplayer-Beta-Event in Aquanox: Deep Descent gegeben. Die ersten Unterstützer der Kickstarter-Kampagne tauchen bereits seit einiger Zeit durch die Weltmeere und nun dürfen weitere Spieler mitmachen.

Das erste Event dauert Trage und läuft seit heute um 18:00 Uhr. Das Ende ist für den 01. Mai um ebenfalls 18:00 Uhr vorgesehen. Bis zu acht Spieler pro Karte dürfen dabei in den Modi Deathmatch und Team-Deathmatch um den Sieg. Zudem sind zwei Kampfgebiete sowie nahezu alle Waffen enthalten. Ziel der Closed Beta ist es, Feedback der Spieler zu den Themen "Look & Feel" zu erhalten. Zudem soll das Balancing so weiter optimiert werden.