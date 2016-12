Das DC Extended Universe schlägt Wellen: Jetzt hat auch der Herr der Meere ein offizielles Startdatum erhalten.





Nachdem der "Aquaman"-Film schon vor Monaten angekündigt worden war, gab das Studio Warner Bros. heute bekannt, wann er im Kino zu sehen sein wird: im Oktober 2018.



Damit wird er der siebte Teil der DC-Filmreihe sein, die mit "Man of Steel", "Batman v Superman: Dawn of Justice" und "Suicide Squad" erfolgreich begann. Weiter geht es mit "Wonder Woman" (Juni 2017), "Justice League" (November 2017) und "The Flash" (erste Jahreshälfte 2018), bis dann der Mann mit dem Dreizack auftaucht.



Über den Inhalt des Films ist noch nicht viel bekannt. Jason Momoa ("Game of Thrones") und Amber Heard ("Drive Angry") spielen die Hauptrollen, hinter der Kamera stehen wird James Wan ("Fast & Furious 7", "Saw").



Weitere DC-Titel in Entwicklung sind "Green Lantern Corps", der übrigens nichts mit dem ersten "Green-Lantern"-Film mit Ryan Reynolds zu tun haben wird, "Shazam", "Cyborg", ein neuer "Superman"-Film und ein "Batman"-Solo-Film, den Ben Affleck sogar selbst inszeniert.