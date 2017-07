In Snow Moto Racing Freedom könnt ihr mit halsbrecherischen Geschwindigkeiten auf Schneemobilen über eisige Pisten rasen und spektakuläre Stunts ausführen. Wer den Urlaub am Meer bevorzugt, der jagt in Aqua Moto Racing Utopia auf schnellen Jetskis in hektischen Rennen über die Wellen.

Beide Titel entsprechen inhaltlich den bereits erhältlichen PS4- und PC-Fassungen und nutzen die Multiplayer-Fähigkeiten der Switch vollends aus: Bis zu drei Freunde können gleichzeitig im Splitscreen spielen und bis zu sieben lokal, wobei jeder seine eigene Konsole nutzt. In Online-Rennen können Spieler aus der ganzen Welt gegeneinander antreten.