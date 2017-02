Apple hat am gestrigen Abend wieder neue Quartalszahlen vorgelegt. Wie man es vom Unternehmen kaum anders gewohnt ist, vermeldete man dabei auch dieses Mal wieder einen Rekord.

Das erste Quartal des Geschäftsjahres 2017 endete für Apple am 31. Dezember 2016. Dabei konnte man einen neuen Allzeitrekord für das Unternehmen in Sachen Umsatz aufstellen. CEO Tim Cook konnte in diesem Bereich einen Wert von satten 78,4 Milliarden US-Dollar verkünden; das entspricht 3,36 US-Dollar pro verwässerter Aktie. Der Nicht-US-Anteil betrug dabei 64 Prozent.

Zum Vergleich: Im gleichen Quartal des Vorjahres lag der Umsatz von Apple noch bei 75,9 Milliarden Dollar bzw. 3,28 Dollar pro verwässerter Aktie. Der Sprung im Quartal dieses Geschäftsjahres sei auf Rekordverkäufe beim iPhone zurückzuführen. Auch die Apple-Dienste, der Mac und die Apple Watch hätten Allzeitrekorde in Sachen Umsatz erzielt. Vor allem der Services-Bereich hat dank unzähliger Transaktionen im App Store zugelegt.