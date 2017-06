Im Rahmen der WWDC-Keynote hat Apple erwartungsgemäß neue iPad-Pro-Modell angekündigt; entsprechende Gerüchte gab es bereits im Vorfeld. Mit dabei ist nun auch eine neue Display-Größe.

Nachdem Apple im Frühjahr ein Refresh des regulären iPads als Nachfolger des iPad Air 2 vorstellte, hat man während der WWDC-Keynote am gestrigen Abend das iPad-Pro-Line-up runderneuert. So dürft ihr euch nicht nur auf eine neue Version des 12,9 Zoll großen Tablets freuen, sondern darüber hinaus auch noch über die neue Größe in 10,5 Zoll.

Im Innern verrichtet der neue A10X Fusion Chip seinen Dienst, der noch einmal bis zu 30 Prozent mehr Rechen- und bis zu 40 Prozent mehr Grafikleistung als zuvor bieten soll. Für den Leistungsschub sorgen eine 6-Core-CPU und eine 12-Core-GPU. Dadurch wird auch die neue ProMotion-Technologie ermöglicht, die das ohnehin bereits hervorragende Display weiter verbessern und eine Bildausgabe mit 120 Hz ermöglichen soll. Der Chip erkennt jedoch die Anwendungssituation und passt die Hz-Zahl je nachdem an, unter anderem um Energie zu sparen.

Das 10,5-Zoll-Modell ist nur wenig größer als das bisherige 9,7-Zoll-Modell, was durch eine Einsparung bei den Rändern von fast 40 Prozent ermöglicht wird. Das Gewicht liegt weiter bei 450 Gramm. Mit iOS 11 im Herbst werden zudem zahlreiche neue Software-Features eingeführt, darunter Drag & Drop, Multitasking und Vieles mehr.

Der Einstiegspreis für das neue 10,5-Zoll-Modell liegt bei 729 Euro für 64 GB und Wi-Fi; wer auch das mobile Modul nutzen möchte, muss mindestens 889 Euro berappen.