Seit Monaten ranken sich die Gerüchte um die Features des Jubiläums-iPhone, schließlich feiert das wegweisende Smartphone in diesem Jahr seinen zehnten Jahrestag. Nun hat Apple Nägel mit Köpfen gemacht, was den Termin für die Vorstellung betrifft.

Zuletzt machten im Netz schon erste Leaks und Berichte die Runde, wonach Apple das neue iPhone 8 (oder wie auch immer es am Ende heißen mag) am 12. September vorstellen wird. Diesen Termin hat der Branchenriese nun auch offiziell bestätigt.

Ab 19:00 Uhr soll es unter dem Motto "Let's meet at our place" los gehen. Grund für dieses Motto: Erstmals werden neue Apple-Produkte im Steve Jobs Theater aus dem neuen Apple-Hauptquartier vorgestellt. Neben dem neuen Jubiläums-iPhone mit zahlreichen neuen Features soll es auch die überarbeiteten Modelle iPhone 7s und iPhone 7s Plus zu sehen geben.

Ansonsten ist auch die dritte Generation der Apple Watch - voraussichtlich samt LTE-Modul - sowie ein neues Apple TV mit 4K-Auflösung zu erwarten. Ebenfalls könnten weitere Details zum zuletzt angekündigten HomePod folgen. Interessierte können das Event live auf der Webseite von Apple per Stream verfolgen.