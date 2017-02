Apocalypse Now - The Game

Wir berichtete ja bereits, dass der Kultstreifen "Apocalypse Now" nun auch als Videospiel umgesetzt werden soll. Die Finanzierung sollte per Kickstarter gewährleistet werden, doch nun haben sich die Entwickler anderweitig entschieden.

Seit drei Wochen versucht man via Kickstarter, 900.000 US-Dollar für die Finanzierung von Apocalypse Now - The Game zusammen zu bekommen. Bei noch neun verbleibenden Tagen steht das Team allerdings erst bei etwas mehr als 172.000 Dollar, weshalb die Kampagne nicht unbedingt die allergrößten Erfolgsaussichten hat. Das Entwicklerteam schwenkt daher nun um.

Zwar bleibt man bei einer angepeilten Finanzierung per Crowdfunding, allerdings wird man dieses nun intern auf der offiziellen Webseite apocalypsenow.com umsetzen. Die Spielumsetzung soll im Zuge dessen offenbar noch viel größer werden, denn als neuen Zielwert dieser Kampagne nennt man nun satte 5,9 Millionen Dollar.

Entwickler American Zoetrope lässt die Crowdfunding-Aktion zeitlich unbefristet laufen und verspricht, Fans und Unterstützer auf der Webseite stets mit den aktuellsten Neuigkeiten zu versorgen und diese an der Entwicklung des Projekts teilhaben zu lassen. Das Projekt hat auch die Unterstützung von Entwicklern anderer per Crowdfunding finanzierter Titel wie Wasteland 2 oder Torment: Tides of Numenera.

Die Fertigstellung von Apocalypse Now - The Game soll bis 2020 erfolgen.