Apocalypse Now - The Game

Eine Kickstarter-Kampage möchte eine Videospiel zum Film "Apocalypse Now" ins Leben rufen. Entstehen soll aber zur allgemeinen Überraschung kein wilder Action-Shooter wie Call of Duty, sondern ein ernstes Rollenspiel mit Survival-Elementen.

Der bekannte Regisseur Fracis Ford Coppola hat das Projekt gestartet und fähige Entwickler ins Boot geholt. Die Hauptfigur des Filmes aus dem Jahr 1979 soll auch der Protagonist des Computerspiels werden: Captain Benjamin L. Willard, der damals von Martin Sheen verkörpert wurde. Das Team hinter Apocalypse Now - The Game besteht unter anderem aus Josh Sawyer (Fallout: New Vegas), Lawrence Liberty (The Witcher) und Montgomery Markland (Wasteland 2). Durchaus namhaftes Personal.

Damit das Spiel realisiert werden kann, müssen mindestens 900.000 US-Dollar gesammelt werden. Aktuell liegt der Stand bei etwa 50.000 Dollar. Zunächst wird es nur eine PC-Version geben, doch mit entsprechender Finanzkraft (ab 2,5 Millionen Dollar) will das Team auch eine PS4- beziehungsweise eine Xbox-One-Version stemmen. Ab 3 Millionen Dollar ist sogar eine VR-Version in Planung. Allzu bald sollten Backer aber noch nicht mit ihrer Version rechnen. Bei erfolgreicher Finanzierung wird es voraussichtlich bis Oktober 2020, also rund dreieinhalb Jahre dauern.

Beginn der Handlung wird in einem Hotel in Saigon sein, in dem die Hauptfigur, bereits halb dem Wahnsinn verfallen, den Kampf gegen den Vietcong im Dschungel sucht. Statt Dauerfeuer wollen die Entwickler lieber Survival-Elemente den Vorzug geben. Das bedeutet, kurze, plötzliche und heftige Kämpfe, Schleichen und sparsamer Umgang mit Munition und Heilutensilien. Ähnlich wie der Film soll Apocalypse Now - The Game eine eher subjektive Sicht auf den Vietnamkrieg mit bunten psychoedelischen Reizen bieten. In welcher Rolle Regisseur Francis Ford Coppola in Erscheinung tritt, ist unklar. Zuletzt hatte er die Umsetzungen EAs seiner Mafia-Filme kritisiert.