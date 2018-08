Auf der gamescom gibt es in dieser Woche nicht nur Spiele zu sehen, auch Hardware-Hersteller geben sich die Ehre. Auch AOC ist beispielsweise vor Ort und präsentiert als Display-Spezialist neue Gaming-Monitore.

AOC nutzt die gamescom in Köln aus, um die neue Premium-Serie AGON im Bereich der eigenen Gaming-Monitore zu zeigen. Die ersten beiden Vertreter der mittlerweile dritten Generation sind zwei Curved-QHD-Monitore mit 27 Zoll Diagonale.

Der AG273QCX verfügt über FreeSync 2 HDR, PC-VESA-DisplayHDR4-400-Support sowie 1 ms MPRT und 144 Hz Bildwiederholrate. Das zweite neue Modell ist der AG273QCG mit G-SYNC-Unterstützung, 1 ms GtG und 165 Hz Bildwiederholrate.

Die AGON-Reihe von AOC feierte ihr Debüt im Jahr 2016 und richtet sich vor allen Dingen auch an professionelle Spieler und eSportler. Die neuen AGON-3-Modelle verfügen über ein dynamisches, dreiseitig rahmenloses 1800R Curved-Design. Dieses soll euch noch mehr in die Darstellungen eintauchen lassen. Dank integrierten Tragegriff sollen sich die Modelle auch für LAN-Parties eignen. Die Auflösung beider Modelle liegt bei 2560 x 1440 Bildpunkten, die maximale Helligkeit bei 400 cd/qm.

Der AOC AGON AG273QCG (G-SYNC) wird in Europa ab November 2018, der AG273QCV mit Freesync 2 HDR ab Dezember 2018 erhältlich sein. Auf der gamescom könnt ihr die AGON-Reihe in Halle 10.1 an Stand E041 unter die Lupe nehmen.