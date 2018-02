AOC nutzt die Intel Extreme Masters in Katowice, um dort mit dem AG352UCG6 einen neuen Curved Monitor mit QHD-Auflösung im 21:9-Format und 120 Hz vorzustellen.

Während der zwei Wochen der Intel Extreme Masters in Polen haben die Besucher die besondere Gelegenheit, den ersten öffentlichen Vorstellungen des neuen Curved-Displays AG352UCG6 Black Edition mit seinem 35"-Panel in Action am Stand von Alsen (B2) beizuwohnen.

Die ganz in Schwarz gehaltene Special Edition kommt mit 120 Hz Bildwiederholrate und UWQHD-Auflösung (3.440 x 1.440 Pixel) auf den Markt. Dank integriertem G-Sync-Support liefert der AG352UCG6 Black Edition Bilder in Harmonie mit NVIDIA-GPUs. Input Lag und Ruckeln sollen damit der Vergangenheit angehören.

Nützliche Extras wie die AOC Flicker-Free-Technologie, der einfahrbare Kopfhörerhalter und AOC Shadow Control runden das Leistungsspektrum des ganz auf eSport und Funktionalität fokussierten Neuzugangs der AGON-Serie von AOC ab. Die AOC AG352UCG6 Black Edition soll im Mai 2018 in den Handel kommen.

Während der Intel Exteme Masters vom 2. bis 6. März kämpfen unter anderem die weltweit 16 besten CS:GO Pro Teams um insgesamt 500.000 US-Dollar Preisgeld. Die Veranstalter rechnen mit über 100.000 Besuchern.