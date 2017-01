AOC hat seiner AGON-Reihe von Gaming-Monitoren ein neues Flaggschiff spendiert. Beim AGON AG352UCG handelt es sich um ein 35-Zoll Curved-Display mit 1440p-Auflösung und G-Sync-Unterstützung.

Der AOC AGON AG352UCG verfügt über ein VA-Panel mit einer Bildschirmdiagonale von 88,9 cm (35″) sowie einer UltraWide-QHD-Auflösung von 3440 x 1440 Pixeln. Das 21:9-Format wird mit einem recht niedrigen Krümmungsradius von 2.000 mm und damit einer stärkeren Wölbung dargestellt.

Zusätzlich zur hohen 100-Hz-Bildwiederholrate des AOC AGON AG352UCG synchronisiert das in den Monitor integrierte NVIDIA-G-SYNC-Modul das Display mit den Bildwiederholraten der GPU kompatibler NVIDIA-Grafikkarten. Dadurch wird störendes Screen Tearing praktisch vollständig eliminiert, und auch displayverursachtes Bildruckeln und Input-Lag werden auf ein Minimum reduziert. Die NVIDIA-Ultra-Low-Motion-Blur-Technologie (ULMB) erlaubt es Spielern außerdem, Bewegungsunschärfe und Ghosting-Effekte zu reduzieren.

Sowohl bei den Displayeinstellungen als auch bei seinem Standfuß bietet der AOC AGON AG352UCG eine Reihe von Optionen, um den Monitor an die individuellen Bedürfnisse von Spielern anzupassen. Die Option AOC Shadow Control beispielsweise hellt sehr dunkle Bildbereiche auf und dunkelt sehr helle Bereiche ab, ohne den Rest des Bilds zu beeinträchtigen. Um eine zu starke Beanspruchung und Ermüdung der Augen bei ausgedehnten Esport-Partien zu vermeiden, reguliert die AOC Flicker-Free-Technologie die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung mit einem Gleichstrom-System, wodurch Bildschirmflackern reduziert wird. Der AOC Low-Blue-Light-Modus vermindert außerdem potentiell schädliche, kurzwellige blaue Lichtanteile.

Damit jeder Gamer eine bequeme und gesunde Sitzhaltung finden kann, verfügt der AG352UCG außerdem über einen stabilen und ergonomisch verstellbaren Standfuß: die AOC Ergo Base. Sie erlaubt Einstellungen in Höhe, Neigung und Drehung, so dass Spieler Rückenproblemen wirksam vorbeugen können. Selbst an einen Tragegriff und einen Headset-Halter wurde gedacht.

Der AOC AGON AG352UCG ist voraussichtlich ab März 2017 erhältlich. Die UVP beträgt 899 €.