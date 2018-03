Entwickler BioWare ist ja durchaus als Erzählter guter Geschichten bekannt, und eine tragende Rolle dabei spielte häufig Drew Karpyshyn. Dieser war für Anthem zum Studio zurückgekehrt, um dieses nun abermals zu verlassen.

Im Juni vergangenen Jahres atmeten Gaming- und BioWare-Fans durchaus auf, als Drew Karpyshyn seine Rückkehr zum Kult-Entwickler verlautbarte. Immerhin zeichnete dieser für die Geschichten der hoch gelobten Star Wars: Knights of the Old Republic oder Mass Effect 2 federführend mitverantwortlich und BioWares Mass Effect: Andromeda war mehr oder weniger gefloppt.

Da passte es gut, dass man mit Karpyshyn für das äußerst vielversprechende Anthem einen hoch dekorierten Writer präsentieren könnte. Allerdings hielt die neue Beziehung zwischen BioWare und Karpyshyn nun nicht einmal ein Jahr, denn der Writer hat nun bestätigt, dass er das Entwicklerstudio wieder verlassen hat.

Karpyshyn möchte sich demnach wieder mehr auf eigene Projekte konzentrieren, darunter Bücher und auch eine neue Sci-Fi Graphic Novel. Allerdings stellt er auch klar, dass er die Gaming-Szene nicht gänzlich verlassen möchte. Offenbar hat er seine Hände bei einem noch nicht angekündigten Projekt von FogBank Entertainment im Spiel, ein Studio, das vom früheren BioWare-Angestellten Daniel Erickson geleitet wird.

Die Entscheidung, BioWare zu verlassen, hat aber nicht nur mit dem Verfolgen eigener Projekte zu tun. Karpyshyn legte auch dar, dass die Arbeit beim Entwickler "kreativ äußerst fordernd und bisweilen anstrengend" sein kann. Der Writer ist indes nicht der einzige Entwickler, der BioWare und Anthem bereits den Rücken gekehrt hat. Zuvor sind beispielsweise mit Mike Laidlaw, früherer Creative Director von Dragon Age, Aaryn Flynn, Studio General Manager, Chris Schlerf, Lead Writer von Mass Effect: Andromeda und David Gaider, Lead Writer von Dragon Age, von Bord gegangen.