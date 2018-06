Zum Abschluss der EA-Play-Pressekonferenz stellte Electronic Arts am heutigen Abend Anthem weiter vor. Alle Details fassen wir hier für euch zusammen.

Die Anthem-Präsentation begann mit einem Cinematic-Trailer, den ihr euch bereits im Rahmen dieser Meldung ansehen könnt. Anschließend äußerten sich die BioWare-Entwickler Casey Hudson und Mark Darrah sowie Lead Writer Cathleen Rootsaert näher zum Science-Fiction-Titel.

"Was ist die Evolution eines BioWare-Spiels?" lautet angeblich die grundlegende Frage, die sich die Entwickler bei der Entwicklung von Anthem gestellt haben wollen. Die Antwort darauf sei eine dynamische, lebende Spielwelt, jedoch explizit kein MMO. Es soll sich keineswegs um ein reines Multiplayer-Spiel handeln, in dem die Handlung nur eine Nebenrolle spiele. Vielmehr möchte man eine "großartige Story sowie Welt" in den Fokus stellen.

Anthem - E3 2018 Cinematic Trailer Die Anthem-Präsentation auf der EA-Play-Konferenz begann mit einem bombastischen Cinematic-Trailer!

Die Spielwelt von Anthem werden zwischen allen Gamern geteilt: Jeder Spieler erlebe beispielsweise das gleiche, gerade vorherrschende Wetter. Ihr übernehmt die Rolle eines Freelancers, der einen Javelin-Exo-Suit steuert. Diese Anzüge benötigt ihr, um zu überleben. Es wird vier verschiedene Klassen geben: Ranger, Colossus, Interceptor und Storm. Erfüllt ihr eine Mission, so kehrt ihr danach zurück zu einer Basis. Der grundlegende Gedanke dabei sei "unsere Welt, meine Story", womit BioWare den vorhandenen Singleplayer-Part betonen möchte.

Der Fokus liege in Anbetracht der Online-Spielwelt dennoch auf dem Koop-Modus, wobei bis zu vier Spieler gleichzeitig losziehen sollen, um ihre eigene Geschichte zu schreiben. Durch die Online-Komponente können angeblich regelmäßig und simpel neue Inhalte integriert werden. Nach dem Release soll das Spiel über Jahre hinweg damit versorgt werden.

Abschließend zeigte man noch frisches Gameplay und nannte außerdem den Release-Termin. Anthem soll am 22. Februar 2019 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen. Vorbestellungen sind ab sofort möglich und wer davon Gebrauch macht, erhält Zugang zu VIP-Demos und vier einzigartigen Founders-Bannern im Spiel. Frühe Käufer der Standard Edition erhalten außerdem eine legendäre Waffe und das "Legion of Dawn Armor Pack" für den Ranger Javelin. Wer die Legion of Dawn Edition erwirbt, bekommt mehrere "Legion of Dawn Armor Packs" aller Klassen, den digitalen Soundtrack und mehr.

Besonders sollen übrigens Premiummitglieder von Origin Access profitieren: Wer den neuen Dienst abonniert, der bekommt bereits ab dem 15. Februar 2019 uneingeschränkten Zugriff auf die PC-Fassung. EA-Access- und Origin-Access-Basis-Abonnenten erhalten vorab Zugriff auf eine zehnstündige Trial-Version.