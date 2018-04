BioWare werkelt derzeit ja am vielversprechenden Sci-Fi-Titel Anthem und möchte mit diesem wieder Vieles besser machen als zuletzt. Fehler aus Mass Effect: Andromeda sollen sich beispielsweise nicht wiederholen.

In einem neuen Blog-Eintrag hat sich General Manager Casey Hudson nun noch einmal detaillierter zum kommenden Sci-Fi-Titel Anthem geäußert und die Ausrichtung des Spiels betont. Demnach wolle man die in Mass Effect: Andromeda gemachten Fehler bei BioWare nicht wiederholen und vielmehr die Lehren daraus ziehen.

Im Ergebnis wird Anthem wieder einen deutlich größeren Story-Fokus haben, als Mass Effect: Andromeda. Dieser Umstand war beim letzten Teil der sonst so renommierten Reihe mitunter stark von den Fans kritisiert worden.

Nach seiner Rückkehr zu BioWare von Microsoft, wo er vorübergehend an HoloLens arbeitete, sei Mass Effect: Andromeda gerade veröffentlicht worden, so Hudson. Viele Spieler hätten damals nach weiteren Story-DLC gefragt, um Handlungsstränge und Schicksale besser verstehen zu können. Schlussendlich wurde solcher DLC für das Spiel ja nie veröffentlicht, man hätte dadurch aber einen wirklich definierenden Moment für den weiteren Werdegang von BioWare erlebt. Laut Hudson müsse man nicht nur den Fokus auf neue Erfahrungen und Innovationen legen, sondern vielmehr auch fokussiert bleiben, was die Spielwelt, die Charaktere und das Storytelling betrifft. Damit müsse man die Spieler ins Boot holen, wenn man BioWare heißt und für gerade solche fesselnden Spiele bekannt geworden ist.

In diesem Geiste arbeite man nun an Anthem weiter, denn die Welt dort sei prädestiniert umd eine komplett neue Spielwelt samt Storys und Charakteren zu erschaffen, die ihr dann zusammen mit euren Freunden genießen könnt. Das Spiel wird anders sein als alles andere, was ihr bislang gespielt habt, so Hudson - aber soll sich am Ende sehr nach BioWare anfühlen.

Das Open-World-Sci-Fi-RPG soll voraussichtlich 2019 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen. Und dann will Publisher EA übrigens auch einen anderen Fehler nicht wiederholen: den von Star Wars: Battlefront II. In Sachen Mikrotransaktionen wird man bei Anthem ganz genau hinschauen, um nicht vom Start weg die Spieler wieder zu vergraulen.