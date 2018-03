Another World, der zeitlose Klassiker hat nun den Sprung auf eine weitere Konsole geschafft. Fans müssen nicht mal besonders lange auf den Port warten.

Dotemu gab heute bekannt, dass Another World, ein Spiel, das eine ganze Generation von Entwicklern beschäftigt hat, Ende nächsten Monats für Nintendo Switch erscheinen wird. Another World, auch bekannt als Out of This World in Nordamerika und Outer World in Japan, debütierte 2012 sogar im MoMA in New York und gehörte damit zu den ersten 14 Spielen, die vom Museum ausgewählt wurden, weil sie Geschichte geschrieben haben. Es soll sogar Titeln wie Ico oder Metal Gear Solid als Inspirationsquelle gedient haben.

Dotemu hat für die Switch-Version eng mit dem ursprünglichen Schöpfer und Industrievisionär Eric Chahi zusammengearbeitet und ist dabei stets dem ursprünglichen Gefühl des Spiels und seiner tiefen Sci-Fi-Universums-Einstellung treu geblieben.

Another World erzählt die Geschichte von Lester Knight Chaykin, einem jungen und begabten Physiker. Während der Arbeit an einem Experiment mit einem Teilchenbeschleuniger trifft ein Blitz sein Labor und verursacht eine unvorhergesehene Teilchenfusion. Die damit verbundene Explosion öffnet ein Loch von Raum und Zeit und teleportiert Lester zu einem unfruchtbaren, fremden Planeten. Die Spieler führen Lester nun durch eine Reihe von gefährlichen Umgebungen, kämpfen gegen außerirdische Soldaten und wilde Kreaturen und lösen einzigartige und kreative Rätsel, um zu überleben.

Another World erscheint in fünf Sprachen (Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch und Italienisch).