Fans von Aufbau-Strategiespielen freuen sich. Ubisoft hat heute offiziell den neuesten Teil der beliebten Anno-Reihe angekündigt. Anno 1800, was wieder vom deutschen Entwickler Blue Byte entwickelt wird, schickt euch in die Anfänge des 19. Jahrhunderts, zum Beginn des industriellen Zeitalters.

Wieder gilt es für euch, eine Siedlung aufzubauen und durch kluges Handeln, Diplomatie und durch das befriedigen der Bedürfnisse eurer Bürger, wachsen zu lassen, bis ihr eine prächtige Stadt euer Eigen nennen könnt. Euch erwartet wieder ein umfangreicher Story-Modus, einen Sandbox-Modus, in dem ihr frei vor euch hinbauen könnt und natürlich ein Multiplayer-Modus, in dem ihr mit Freunden gemeinsam eure Städte aufbauen oder gegeneinander antreten könnt. Auch einen ungefähren Release-Termin gibt es bereits. Anno 1800 soll im Winter 2018 erscheinen. Ihr müsst euch also noch eine ganze Weile in Geduld üben.

Des Weiteren habt ihr übrigens die Möglichkeit, selber an der Gestaltung des Spiels mitzuwirken. Ubisoft hat das Programm Anno UNION angekündigt, in dem ihr die Chance habt, früher das Spiel anzuspielen und euer Feedback an die Entwickler weiterzugeben.

