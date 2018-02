Eine der mittlerweile ja total etablierten Reihen aus dem Hause Nintendo ist Animal Crossing; diese erfreut sich unter Spielern größter Beliebtheit. Allerdings warten Switch-Inhaber immer noch auf einen Ableger für ihre Plattform. Jetzt gibt es womöglich Licht am Ende des Tunnels.

Zuletzt hatte Nintendo ja Animal Crossing: Pocket Camp für mobile Endgeräte veröffentlicht. Der Smartphone-Titel gilt als gelungen und hält Fans des Franchise vorübergehend bei der Stange. Dennoch hoffen diese, dass ein neuer Hauptteil der Serie lieber früher als später auch für Konsole erscheint. Vor allen Dingen Switch-Inhaber warten ja immer noch auf ihr erstes richtiges Animal Crossing.

Dass dieses nun womöglich näher rücken könnte, darauf lässt ein neues Trademark der Japaner schließen. Im Heimatland Japan hat sich Nintendo ein solches nun nämlich rund um Animal Crossing bei der zuständigen Behörde sichern und eintragen lassen. In der Beschreibung ist dabei unter anderem von "Software für Heimkonsolen, portable Konsolen und Smartphone-Geräten" die Rede.

Letzteres lässt sich in Anbetracht des erst zuletzt veröffentlichten Animal Crossing: Pocket Camp tendenziell eher ausschließen. Im Übrigen würde die Beschreibung ja aber hervorragend auf die Switch als Hybrid-Konsole passen. Weitere Referenzen erwähnen auch "Spielkarten", womit zudem auch amiibo-Karten gemeint sein könnten. Und auch weiteres Merchandising zu einem solchen Titel wird angeführt.

Auch wenn eine offizielle Bestätigung noch aussteht, eine Switch-Umsetzung von Animal Crossing wäre seitens Nintendo der nächste logische Schritt. Schließlich waren die Titel für die Handhelds DS und 3DS bereits extrem erfolgreich. Sowohl Animal Crossing: Wild World als auch Animal Crossing: New Leaf wurden mehr als elf Millionen Mal verkauft.

Animal Crossing: Pocket Camp - Announcement Trailer

