Top oder Flop? So ergeht es der App am Markt

Seit exakt einer Woche ist das Mobile-Spin-Off Animal Crossing: Pocket Camp mittlerweile erhältlich. Da stellt sich nun natürlich die Frage: Ist der Titel eher ein Rohrkrepierer oder geht dieser eher durch die Decke? Erste Download-Zahlen geben diesbezüglich Aufschluss.

Mit Animal Crossing: Pocket Camp hat Nintendo die nächste große Spielemarke auch auf mobile Plattformen gebracht. Und fast schon erwartungsgemäß kann der Titel auf iOS und Android bislang durchaus überzeugen und weiß zu gefallen, auch was die Download-Zahlen betrifft.

Das Mobile-Spin-Off, in dem ihr euer Camp aufbaut, welches von verschiedenen Seriencharaktern genutzt wird, hat eine gute erste Woche hinter sich, was sicherlich auch der Tatsache geschuldet ist, dass die Serie an sich gut auf Handheld- und Mobile-Geräte passt. Trotz einiger Launch-Schwierigkeiten und dem im Spiel vorhandenen Trend zu Mikrotransaktionen fanden sich bislang daher viele Interessenten.

Laut Erhebungen von Sensortower wurde das Spiel in der ersten Woche der Verfügbarkeit demnach satte 15 Millionen Mal auf Smartphones heruntergeladen. Zu wünschen lässt lediglich noch der mit dem Titel erzielte Umsatz übrig. In Japan liegt Animal Crossing: Pocket Camp insoweit auf Platz 10 des App-Rankings, in den USA gar nur auf Platz 72. Daraus lässt sich schließen, dass die zahlreichen Spieler schlicht einen Bogen um die angebotenen Mikrotransaktionen machen.

Animal Crossing: Pocket Camp ist nach Miitomo, Super Mario Run und Fire Emblem Heroes das vierte Mobile-Spiel von Nintendo. Pokémon GO wurde bei Nintendo nicht intern entwickelt. Gegenüber Super Mario Run sieht Animal Crossing mit seinen 15 Millionen Downloads in einer Woche dennoch alt aus, denn der Klempner brachte es in der gleichen Zeit auf 32 Millionen. Allerdings konnte man die Nachfrage gegenüber Fire Emblem Heroes mehr als verdoppeln, denn dieses wurde im gleichen Zeitraum lediglich sieben Millionen Mal heruntergeladen.