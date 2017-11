Animal Crossing: Pocket Camp erscheint diese Woche für Smartphones. Wann genau der Release der App ist, erfahrt ihr hier.

Das nächste Smartphone-Spiel von Nintendo und :DeNA, Animal Crossing: Pocket Camp, erscheint diesen Mittwoch, den 22. November 2017. Ihr könnt das Spiel also schon diese Woche für Android über Google Play und im App Store für iOS-Systeme herunterladen. In der App übernehmt ihr die Rolle eines Zeltplatzaufsehers, der die Wünsche der Anwohner erfüllen muss, um noch mehr Tiere in die Gegend zu locken. Pocket Camp unterscheidet sich von den herkömmlichen Animal-Crossing-Spielen vor allem dadurch, dass Möbelstücke gecraftet werden müssen. Durch diverse Aktivitäten sammelt ihr also unter anderem Holz, damit auch neue Gebäude gebaut werden können.

Deren Fertigstellung ist an einen Countdown gebunden, den ihr mit Coupons von Tom Nook beschleunigen könnt. Diese erhaltet ihr im normalen Spielverlauf, doch es wird auch die Option geben, die Marken gegen Echtgeld kaufen zu können. Auch Online-Funktionen werden in Animal Crossing: Pocket Camp geboten. Beispielsweise könnt ihr den Camping-Platz eurer Freunde besuchen.

Für Fans des klassischen Gameplays gibt es einen eigenen Wohnwagen, in den ihr nach Lust und Laune den Innenarchitekten mimen könnt. Der Download des Spiels wird kostenlos sein. Auf ein neues "echtes" Animal Crossing warten Fans der Reihe allerdings noch vergeblich. Der letzte Teil, Animal Crossing: New Leaf, erschien vor fast fünf Jahren für den Nintendo 3DS. In der Zwischenzeit erschienen weniger beliebte Spin-offs für die Wii U und abermals den 3DS.