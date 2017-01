Obwohl Animal Crossing zeitnah mit Fire Emblem Heroes für Smartphones erscheinen sollte, hat Nintendo großzügig umdisponiert. Damit die vor allem in Japan erfolgreiche Simulationsserie dem Taktik-Rollenspiel für Android und iOS im Weg steht,

Bekanntermaßen ist Animal Crossing eines der fünf Smartphone-Spiele, die aus der Zusammenarbeit zwischen Nintendo und dem japanischen Mobile-Experten :DeNA hervorgehen. Den Anfang machte Super Mario Run, das im März nach einigen Monaten iOS-Exklusivität auch für Android verfügbar sein wird. In den nächsten Tagen, erscheint Fire Emblem Heroes gleichzeitig für beide großen mobilen Betriebssysteme. Geplant war, dass letztgenannter Titel und Animal Crossing in einem ähnlichen Zeitfenster in die App-Stores gebracht werden sollten.

Dem erteilte Nintendo nun in einem aktuellen Finanzbericht eine Absage. Stattdessen soll das bisher nicht knokretisierte Projekt erst im nächsten Fiskaljahr veröffentlicht werden. Das aktuelle Geschäftsjahr beendet der Konzern wie gewöhnlich am 31. März. Möglicherweise werden erste Details im Sommer verraten, nachdem Nintendo eine bessere Übersicht über die Marketingmaßnahmen der Switch-Konsole gewonnen hat und sich auf andere Projekte konzentrieren kann. Äußerst lange Verschiebungen sind dagegen nicht zu erwarten. Nintendo möchte die App definitiv im nächsten Fiskaljahr in den Handel bringen.