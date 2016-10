Die Nintendo Direct, welche sich komplett mit der Animal-Crossing-Franchise beschäftigen wird, hat einen Termin bekommen. Unter anderem wird es Infos zum neuen Update geben.

Bereits vor einiger Zeit wurde angekündigt, dass es eine Nintendo Direct exklusiv zum Thema Animal Crossing geben soll. Nun hat die Präsentation einen genauen Termin erhalten.

So wird es am 02. November, also sprich morgen, um 15 Uhr unserer Zeit soweit sein, dass wir Informationen zu dem Update für Animal Crossing: New Leaf erhalten, das Mitte des Monats erscheinen soll. Möglich ist auch, dass es erste Informationen zur Smartphone-App geben wird, die Anfang 2017 erscheinen soll. Der Stream findet auf dem offiziellen Twitch-Kanal statt.