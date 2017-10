Diese Woche hat das lange Warten für Animal-Crossing-Fans ein Ende: Eine neue Direkt widmet sich dem nächsten Titel.

Am kommenden Mittwoch, also dem 25. Oktober 2017 strahlt Nintendo um 8 Uhr morgens eine neue Direct-Ausgabe aus. Thema: Animal Crossing. Nachdem der letzte Teil der süchtig machenden Simulation, Animal Crossing: New Leaf, vor 4,5 Jahren für den 3DS veröffentlicht wurde und die Wii U bis auf ein eher enttäuschendes Brettspiel-Spin-off ausgelassen hat, warten Fans natürlich umso sehnsüchtiger auf ein Wiedersehen mit Tom Nook, Melinda und Co. Zumindest in gewisser Weise wird diesem Warten nun ein Ende gesetzt.

Denn bevor ihr euch zu sehr freut, sei gesagt, dass sich die auf 15 Minuten angesetzte Direct der schon lange angekündigten Smartphone-App zur Reihe widmen wird. Zur Erinnerung: Nach Miitomo, Super Mario Run und Fire Emblem Heroes handelt es sich um die vierte App von Nintendo, die dem Zweck dienen soll, die Marken einem größeren Publikum zugänglich zu machen, um schließlich zu den großen Titeln zu führen. Für Super Mario und Fire Emblem kommen und kamen seither mehrere Titel heraus. Ein kleiner Hoffnungsschimmer also für alle, die endlich auf der Switch ihr zu Hause nach Lust und Laune einrichten wollen.

Vielleicht erwartet uns ja sogar am Ende der morgendlichen Ausstrahlung ein "One more thing", ein kleiner Ausblick auf etwas, auf das wir uns wirklich freuen können. Denn so viel hat Nintendo selbst für das Jahr 2018 noch nicht angekündigt.