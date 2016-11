Während Nintendo nur bekannt gegeben hat, dass amiibo-Figuren aus der The Legend of Zelda- und Animal Crossing-Serie mit Animal Crossing: New Leaf kompatibel sind, scheinen ebenfalls die Figuren aus der Monster Hunter Stories-Serie zu funktionieren.

Mit dem großen Update für Animal Crossing: New Leaf, welches vor zwei Tagen erschienen ist, hat nun die amiibo-Funktionalität ihren Weg in das Spiel gefunden. Doch scheinbar sind mehr Figuren als bisher bekannt mit dem Titel kompatibel.

So hat Twitter-User Daan Koopman die amiibos aus der Monster Hunter Stories-Serie, die bisher noch exklusiv auf dem japanischen Markt erhältlich sind, mit Erfolg ausprobiert.

The Monster Hunter Stories amiibo are compatible in the English version of New Leaf! #AnimalCrossing pic.twitter.com/GqzlUlogao — Daan Koopman (@NintenDaan) 3. November 2016

So ist es möglich, sich Gegenstände mit Monster-Hunter-Touch für das virtuelle Heim zu kaufen. Es lohnt sich dementsprechend, verschiedene amiibo-Figuren auszuprobieren.