Ancestors: The Humankind Odyssey

Patrice Desilets, der Schöpfer der Assassin's-Creed-Reihe, werkelt seit geraumer Zeit an einem neuen Spiel namens Ancestors: The Humankind Odyssey. Dieses hat nun auch endlich einen Publisher gefunden!

Frohe Kunde für Patrice Desilets und sein Entwicklerteam: Mit Take-Two Interactive hat man nun einen Publisher für das kommende Spiel Ancestors: The Humankind Odyssey gefunden. Das hat der Branchenriese nun bekannt gegeben.

So hat Take-Two nun ein neues Publishing-Label ins Leben gerufen, über das Titel von "den besten unabhängigen Entwicklern" veröffentlicht werden sollen. Dieses heißt Private Division und ist bereits seit über zwei Jahren in Arbeit. Ziel sei es, mit dem Leben die wachsende Anzahl an unabhängigen Entwicklerstudios, die qualitativ hochwertige Spiele und neue Spielemarken produzieren, zu unterstützen.

Mit dem angesprochenen Ancestors: The Humankind Odyssey von Panache Digital Games hat man nun ein erstes Schwergewicht aus diesem Bereich an Land gezogen. Der Assassin's-Creed-Schöpfer hatte sein Spiel ursprünglich 2015 angekündigt, seither war es aber weitestgehend ruhig um dieses geworden. Beim Titel handelt es sich um ein Adventure im Episodenformat, das aus der Third-Person-Perspektive gezockt wird. Ressourcenmanagement und Survival-Elemente sollen tragende Rollen einnehmen. In jeder Episode des Spiels werdet ihr einen der größten Momente der Menschheit nachspielen können. Die einzelnen Folgen sind untereinander verbunden.

Ein zweites Spiel, das über Take-Twos Private Division veröffentlicht werden soll, ist ein bislang noch unangekündigte Rollenspiel mit dem Codenamen "Project Wight" von The Outsiders, einem Studio, das von den ehemaligen DICE-Entwicklern David Goldfarb und Ben Cousins gegründet wurde. Auch ein unangekündigtes RPG von Obsidian Entertainment, das unter der Leitung von Tim Cain und Leonard Boyarsky - immerhin Co-Creator von Fallout - entsteht, wird bei Take-Two erscheinen.