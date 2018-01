The Dark Descent und A Machine for Pics kostenlos abstauben

Ihr wollt die makaberen Horrorspiele Amnesia: The Dark Descent und die Fortsetzung A Machine for Pigs kostenlos haben? Wir verraten euch, wo ihr sie aktuell gratis bekommt. Aber lange warten solltet ihr, wie so oft bei solchen Aktionen, nicht.

Wer sich für makaberen Horror begeistern kann, für den haben wir eine gute Nachricht: Amnesia: The Dark Descent und die Fortsetzung Amnesia: A Machine for Pigs sind derzeit kostenlos im Humble Store erhältlich. Der erste Teil von Frictional Games (den Machern von SOMA) begeistert mit psychologischer Manipulation und erstickender Atmosphäre genauso wie mit klassischen Jump-Scares. Auf jeden Fall gehören beide Spiele zu den packendsten Horrorerlebnissen, die ihr in den letzten Jahren über den Bildschirm flimmern lassen konntet.

A Machine for Pigs behält den Stil von Lovecraft-Horror bei, setzt das Geschehen aber in einen etwas politischeren Kontext, während ihr in einer unterirdischen Fabrik unter den Straßen des viktorianischen Londons nach eurem Kind sucht. Der zweite Teil ist nicht ganz so unheimlich und kommt eher als Walking-Simulator daher. Kein Wunder, da es von den Dear-Esther-Machern The Chinese Room entwickelt wurde.

Wie immer dauern solche Aktionen nicht ewig, weswegen ihr nicht zu lange zögern solltet, wenn beide Spiele euer Interesse geweckt haben. So wie es aussieht, endet der Zeitraum des Angebots am morgigen Samstag, den 27. Januar um 19 Uhr. Den Link zur Aktion findet ihr unterhalb dieser Meldung.