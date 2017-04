Ryzen-5-Prozessoren starten in den Verkauf

Nachdem bereits die Ryzen-7-CPUs im vergangenen Monat März in den Handel gegangen sind, hat AMD nun auch die leistungsstärkeren Ryzen-5-Prozessoren veröffentlicht.

AMD hat ab heute alle vier Modelle seines neuen, extrem leistungsstarken Desktop-Prozessors Ryzen 5 veröffentlicht. Diese richten sich ganz besonders an Gamer, aber auch an Designer. Immersive Spielerlebnisse als auch eine hohe Arbeitsperformance sollen durch diese in verschiedenen Preissegmenten gewährleistet werden.

Der Hersteller verspricht im Vergleich zu Intels Aushängeschild 7600K im Core-i5-Modell eine bis zu 87 Prozent höhere Leistung beim Einsatz eines AMD Ryzen 5 1600X. Der Prozessor soll sich durch Multitasking-Fähigkeiten, die AMD SenseMI-Tchnologie sowie die Zen-Kern-Architektur aus.

Die 1600X- und 1600-Modelle sollen von der Leistungsstärke her mit Workstations vergleichbar und für TV-Übertragungen sowie flüssige Spielerfahrungen konzipiert sein. Die 1500X- und 1400-Modelle hatten hingegen leistungsstarkes Gaming und eine performante Datenverarbeitung im Sinn. Weitere Details findet ihr auf der offiziellen Webseite von AMD.