Passend zum Release der Shooter Titanfall 2 und Call of Duty: Infinite Warfare hat AMD eine neue Version der Radeon Software Crimson Edition benannten Treiber für die AMD-Grafikkarten veröffentlicht.

Die neue Treiberversion 16.11.1, die wie gewohnt auf der Support-Seite von AMD oder direkt über die Update-Funktion der Software heruntergeladen werden kann, bringt unter anderem neue CrossFire-Profile für Titanfall 2 sowie Optimierungen und Unterstützung für Call of Duty: Infinite Warfare sowie Call of Duty: Modern Warfare Remastered.

Des weiteren wurden mit dem Update verschiedene Bugs gefixt, darunter Abstürze der Radeon R9 390 in Zusammengang mit Unigine Heaven, Freezes in The Division oder flackernde Oberflächen in Battlefield 1. Auch Probleme mit OBS Screen Capture wurden behoben.