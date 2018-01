Neue Prozessoren und Grafikprodukte in Sicht

Im Rahmen der CES in Las Vegas rührt sich auch AMD mal wieder und gibt Details zur weiteren Roadmap hinsichtlich der Ryzen-Prozessoren und Vega-Grafikkarten bekannt.

Demnach geht es bei AMD technisch munter voran. Das Design der neuen Zen-2-Architektur sei vollständig und solle die vorherige Generation, die in den aktuellen Ryzen-CPUs verbaut ist, in vielen Bereichen übertreffen. Zudem sollen bis 2020 weitere Performance- und Effizienzverbesserungen folgen. Die Vega-Grafikfamilie soll noch 2018 durch neue Mobile-GPUs erweitert werden. Auch wird eine erste GPU basierend auf der 7-nm-Fertigung in Aussicht gestellt, die vor allem im Bereich Machine Learning zum Einsatz kommen soll.

Bereits ab dem 12. Februar 2018 sollen erste APUs auf den Markt kommen, die Zen und Vega auf einem Chip vereinen und damit Full-HD-Gaming ohne zusätzliche Grafikkarte ermöglichen sollen. Hierzu wurden Daten einer ganzen Reihe von Ryzen-Vierkernern mit Vega-GPUs vorgestellt:

Abgesehen davon wurde verkündet, dass die Radeon-Software für die Grafikkarten in einer kommenden Version um Support für HDMI 2.1 Variable Refresh Rate als Ergänzung zu FreeSync erweitert werde.

