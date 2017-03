AMD bietet seinen Käufern zum Launch der neuen Ryzen-Prozessoren verschiedene Gaming-Bundles zum Ausmisten der alten CPUs, bei denen ihr beim Kauf kostenlose Spiele bekommt.

Käufer einer AMD FX 6-core oder FX 8-core CPU, also den Prozessoren der vorhergehenden Generation, erhalten bei teilnehmenden Händlern für eine begrenzte Zeit Gratisexemplare von Ashes of the Singularity: Escalation und Total War: Warhammer. Das Angebot gilt vom 14. März bis zum 10. Juni 2017. Offenbar will AMD damit nochmals den Abverkauf von Restbeständen der alten Prozessoren ankurbeln.

Weiterhin ist derzeit das Bundle zur Grafikkarte Radeon RX 480 noch gültig. AMD bietet einen Gratis-Downloadcode für das Spiel DOOM beim Kauf einer Radeon RX 480 Grafikkarte bei teilnehmenden Händlern. Diese bereits laufende Aktion gilt noch bis zum 21. Mai 2017.

Die Bundles sind nur im genannten Zeitrahmen und solange der Vorrat reicht verfügbar.